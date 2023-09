Un coup étonnant préparé par l'entraineur du PSG ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique a toujours aligné Gianluigi Donnarumma dans les buts. Toutefois, le coach du PSG pourrait bientôt lancer l'un de ses autres gardiens, à savoir Keylor Navas, Arnau Tenas ou Alexandre Letellier. En effet, Luis Enrique aime challenger son groupe d'après son entourage.

Comme Christophe Galtier avant lui, Luis Enrique a choisi de faire confiance à Gianluigi Donnarumma en tant que gardien numéro un. Toutefois, le nouveau coach du PSG refuse d'établir une hiérarchie stricte entre ses portiers, comme il l'a annoncé lui-même.

Donnarumma bientôt remplacé par Enrique ?

« C'est une situation merveilleuse pour un entraîneur d'avoir quatre gardiens de ce niveau (Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Arnau Tenas et Alexandre Letellier). Les quatre sont professionnels, ils sont prêts pour répondre présent quand l'entraîneur le jugera opportun » , a confié Luis Enrique dernièrement dans des propos rapportés par L'Equipe .

Enrique aime challenger ses joueurs