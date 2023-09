PSG : Luis Enrique a une crainte avant l’OM

Hugo Chirossel

Après avoir battu Borussia Dortmund en Ligue des champions mardi, le PSG se tourne désormais vers le Classique et la réception de l’OM dimanche au Parc des Princes. Luis Enrique connaît bien ce genre de rencontre, qu’il a vécu au Real Madrid et au FC Barcelone. L’entraîneur du club de la capitale a insisté sur l’aspect émotionnel en conférence de presse.

Battu pour la première fois de la saison le week-end dernier par l’OGC Nice (2-3), le PSG a enchaîné avec une victoire face au Borussia Dortmund mardi en Ligue des champions (2-0). Maintenant, place au Classique contre l’OM, qui aura lieu dimanche au Parc des Princes.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ? https://t.co/jZO9iMlXqn pic.twitter.com/KanZdiQAPp — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Il faut canaliser cette énergie de façon positive»

Avant cette rencontre, Luis Enrique a insisté sur l’aspect émotionnel et souhaite que les joueurs du PSG soient capables de canaliser leurs émotions : « On le prépare de la même façon (que les autres matchs), mais il y a une composante émotionnelle qui touche aussi les supporters. Il faut canaliser cette énergie de façon positive », a-t-il déclaré au micro de PSG TV .

«On fait attention à la composante émotionnelle»