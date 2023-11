Un champion du monde interpelle Deschamps pour Zaïre-Emery

Jean de Teyssière

Samedi, l'équipe de France affrontera la modeste équipe de Gibraltar, à Nice, pour le compte des qualifications de l'Euro 2024. Les Bleus sont déjà officiellement qualifiés mais ce match pourrait offrir la possibilité à Warren Zaïre-Emery de fêter sa première sélection et battre le record de précocité. Bixente Lizarazu, champion du monde 1998 aimerait d'ailleurs que Didier Deschamps le fasse jouer.

Warren Zaïre-Emery sera âgé de 17 ans, 8 mois et 10 jours ce samedi, lors de la rencontre face à Gibraltar. Si Didier Deschamps décide de le titulariser, ou le faire rentrer en cours de match, le milieu de terrain parisien deviendra le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France à porter le maillot tricolore depuis l'après-guerre...

«J’espère d’ailleurs que le sélectionneur le fera jouer face à Gibraltar»

Dans une chronique réalisée pour L'Equipe , le champion du monde 1998 Bixente Lizarazu aimerait que Didier Deschamps fasse jouer Warren Zaïre-Emery ce samedi : « J’espère d’ailleurs que le sélectionneur le fera jouer dès demain (samedi), contre Gibraltar. C’est une bonne occasion. Parce que si vous voulez l’amener à l’Euro et qu’il se sente à l’aise lors de ce tournoi, Zaïre-Emery doit s’avancer avec quelques sélections dans les bagages. Plus il en aura, plus il sera confiant, plus il sera lui-même. »

«Je le vois à l’Euro»