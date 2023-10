Un cadre du PSG dans la tourmente, l'OM s'en mêle

Jean de Teyssière

La rivalité entre l'OM et le PSG existe toujours et il arrive régulièrement que des dirigeants de l'un des clubs évoquent les joueurs de l'autre club. C'est ce qu'a fait Jean-Pierre Papin ce samedi. Le conseiller du président de l'OM a évoqué le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma et s'il loue la qualité du portier italien, il dénonce ses erreurs fréquentes.

Arrivé au PSG en 2021 en même temps qu'un certain Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma a peu à peu pris ses marques au sein du club parisien et en est devenu le gardien titulaire aux dépens de Keylor Navas. Si l'Italien montre des qualités exceptionnelles sur sa ligne, il lui arrive tout de même de faire des erreurs, comme celle en Ligue des Champions face au Real Madrid de Karim Benzema (1-0, 3-1 en 2022).

«Donnarumma est pour moi l'un des meilleurs gardiens en Europe, mais...»

Interviewé par le média italien TMW , Jean-Pierre Papin, l'ancien joueur de l'OM, mais aussi de l'AC Milan, évoque un autre ancien joueur milanais, aujourd'hui au PSG, l'international italien Gianluigi Donnarumma : « Donnarumma est pour moi l'un des meilleurs gardiens en Europe. »

«C'est mort»... Catastrophe annoncée pour ce joueur de l'OM https://t.co/883n8y76t0 pic.twitter.com/CVVzC7JoVw — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

«... Je ne sais pas pourquoi dans certains matchs il fait de la merde»