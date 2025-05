Un buteur quitte le PSG, l’annonce surprise !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le PSG se préparait à affronter Arsenal ce mercredi soir, un transfert surprise a été annoncé. Agé de 16 ans, le jeune espoir Roméo Garnier a signé son premier contrat professionnel avec l'Ajax Amsterdam. Directeur sportif de la formation néerlandaise, Marijn Beuker a présenté ce buteur au potentiel énorme.

Ce mercredi soir, les yeux étaient tournés vers le Parc des Princes et la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal (victoire 2-1). La majorité des supporters ne s'était donc pas aperçue qu'un talent avait quitté la capitale. Quelques minutes avant le coup d’envoi de ce choc, un transfert a été annoncé, celui du jeune Roméo Garnier.

Le PSG perd gros ?

Considéré comme un énorme espoir du centre de formation, le buteur de 16 ans a pris la décision de quitter le PSG après quatre années dans la capitale et de signer son premier contrat professionnel avec l’Ajax Amsterdam. Alors qu’il arrivait au bout de son contrat, Garnier s’est engagé avec le club néerlandais pour les trois prochaines saisons. La saison dernière, il avait inscrit 53 buts en U15 R2 et 29 buts avec les U15 de la préformation.

Les plus grandes équipes le suivaient

Directeur sportif de l’Ajax Amsterdam, Marijn Beuker est ravi de pouvoir compter sur Garnier et de l’accompagner dans sa progression. « Nous sommes ravis de l'arrivée de Roméo Garnier. C'est un attaquant intelligent, doté d'un véritable sens du but et d'un excellent sens du placement dans et autour de la surface de réparation. Il possède également un instinct naturel de buteur, ce qui en fait un attaquant très complet pour son âge. Nous le suivons de près depuis un certain temps et sommes fiers d'avoir obtenu sa signature, malgré l'intérêt des plus grands clubs internationaux » a confié le responsable dans des propos rapportés par le club d’Eredivisie.