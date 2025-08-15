Un attaquant est annoncé au PSG, voilà la surprise de l'été !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, une révélation explose au plus haut niveau chaque saison. Il y a d'abord eu Bradley Barcola puis Désiré Doué. Qui sera le prochain ? Difficile à dire mais parmi les jeunes parisiens, Ibrahim Mbaye pourrait tirer son épingle du jeu cette saison.

Après Bradley Barcola et Désire Doué, quelle sera la prochaine révélation du PSG ? C'est la question qui a été posée à Vincent Duluc, journaliste de L'EQUIPE, et ce dernier évoque l'option Ibrahim Mbaye.

Mbaye, la surprise de la saison ? « Cela dépend du niveau de révélation. La saison dernière, la plus grande révélation a sans doute été Désiré Doué. Il ne venait pas de nulle part, mais il est vraiment allé très, très haut », explique-t-il lors d'un échange avec les internautes du site de L'EQUIPE, avant de poursuivre.