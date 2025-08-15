Un attaquant est annoncé au PSG, voilà la surprise de l'été !

Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, une révélation explose au plus haut niveau chaque saison. Il y a d'abord eu Bradley Barcola puis Désiré Doué. Qui sera le prochain ? Difficile à dire mais parmi les jeunes parisiens, Ibrahim Mbaye pourrait tirer son épingle du jeu cette saison.
Après Bradley Barcola et Désire Doué, quelle sera la prochaine révélation du PSG ? C'est la question qui a été posée à Vincent Duluc, journaliste de L'EQUIPE, et ce dernier évoque l'option Ibrahim Mbaye.
Mbaye, la surprise de la saison ?
« Cela dépend du niveau de révélation. La saison dernière, la plus grande révélation a sans doute été Désiré Doué. Il ne venait pas de nulle part, mais il est vraiment allé très, très haut », explique-t-il lors d'un échange avec les internautes du site de L'EQUIPE, avant de poursuivre.
«On peut croire aussi au potentiel de Mbaye»
« Mayulu, buteur en finale de la Ligue des champions, a déjà franchi un cap, et dans son cas, il faudrait qu’il vienne beaucoup plus tôt dans la rotation et qu’il conteste une place aux titulaires du milieu pour être une révélation comparable. Mais cela ne peut pas concerner Zaïre-Emery, même s’il n’a pas 20 ans. En revanche, on peut croire aussi au potentiel de Mbaye qui est apparu une dizaine de fois la saison dernière », ajoute Vincent Duluc.