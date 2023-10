Un ancien du PSG se lâche sur le Ballon d’Or de Messi

Hugo Chirossel

Ce lundi soir avait lieu la cérémonie de remise du Ballon d’Or 2023 au Théâtre du Châtelet à Paris. C’est finalement Lionel Messi qui a été sacré pour la huitième fois de sa carrière, devant Erling Haaland et Kylian Mbappé. Lors de sa première saison au PSG, l’Argentin avait évolué sous les ordres de Mauricio Pochettino. Ce dernier a tenu à le féliciter.

S’il a omis d’évoquer le PSG lors de ses remerciements lundi soir, c’est malgré tout en partie grâce à sa dernière saison sous les couleurs du club de la capitale que Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d’Or. « C'est un prix pour toute la sélection argentine, le peuple argentin. La Coupe du monde, c'est une victoire que je dédie aux Argentins, même si je pense aussi au Barça », a déclaré l’Argentin.

Messi vide son sac au sujet de Cristiano Ronaldo https://t.co/xgkVULufzK pic.twitter.com/qKEfPocI5s — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Pochettino félicite Messi pour son Ballon d’Or

Si Lionel Messi n’a pas souhaité évoquer ses deux années parisiennes, le PSG a pensé à lui. « Félicitations Leo pour ton prix. Tu le mérites », a déclaré Kylian Mbappé dans une story publiée sur Instagram . Nasser Al-Khelaïfi a lui aussi réagi au huitième Ballon d’Or de la carrière de la Pulga : « Le Ballon d'Or célèbre les plus grands joueurs du monde entier. Nous sommes très fiers que deux de nos joueurs du PSG 2022-23 figurent sur le podium, reflétant le génie de Leo et de Kylian . »

«C'est une réussite incroyable. Il le méritait»