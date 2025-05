Ultimatum au PSG : un champion du monde claque la porte !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde en 1998, Youri Djorkaeff n'est resté qu'un an au PSG. Pourtant, l'ancien attaquant aurait pu passer toute sa carrière dans la capitale. Alors pourquoi une décision aussi radicale après seulement quelques mois ? En marge de la finale de Ligue des champions entre le PSG et l'Inter, Djorkaeff a dévoilé la raison.

« Je disais souvent à Michel (Denisot) que j'avais signé deux ans et qu'il ne fallait pas qu'il attende juin pour me proposer une prolongation. Je lui répétais : viens en décembre... En mai, j'avais déjà tous les clubs de la terre pour racheter ma dernière saison ! » a déclaré Youri Djorkaeff au cours d’un entretien accordé à L’Equipe.

« J'aurais sûrement fait toute ma carrière à Paris ! »

Un gros raté du dirigeant parisien étant donné que le champion du monde 1998 était prêt à rester plusieurs années au PSG, surtout après la victoire du club en Coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA. « J'aurais sûrement fait toute ma carrière à Paris ! C'était ma volonté. Mais en face, il y a eu rapidement Barcelone, Madrid, Valence et l'Inter Milan. Le Championnat italien était alors le plus puissant au monde. Mais je ne voulais pas venir en Italie... Je voulais aller à l'Inter ! Ce mot "Internazionale" me caractérise bien, mon histoire, celle de ma famille. Mes racines sont internationales. Ça fonctionnait bien » a confié Djorkaeff, passé ensuite par l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne et les Etats-Unis.