Un champion du monde au PSG, le gros coup du Qatar ?

Champion du monde en 1998, Youri Djorkaeff n'a pas coupé les ponts avec le PSG. Passé par le club parisien entre 1995 et 1996, l'attaquant discute régulièrement avec Nasser Al-Khelaïfi. Une bonne relation qui pourrait lui permettre de faire son retour dans la capitale ? L'ancien joueur a évoqué cette possibilité ce jeudi.

La finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter est hautement symbolique pour Youri Djorkaeff. Au cours de sa carrière, l’ancien attaquant a porté les couleurs des deux clubs. Alors au moment de choisir son camp, le champion du monde 1998 use de la langue de bois. « Mais c'est comme si on me demandait de choisir entre Sacha et Oan, mes deux fils ! C'est impossible. Je suis français. Mon père (Jean) a aussi été capitaine du PSG... Mais deux de mes trois enfants sont nés en Italie. J'ai marqué l'Inter » a déclaré Djorkaeff au cours d’un entretien accordé à L’Equipe.