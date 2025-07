«Tu mens» : Le PSG impliqué dans une polémique inattendue !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le PSG disputera la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea à 21h heure française. Le club de la capitale survole tous les plus grands défis ces derniers mois et TF1 a pris une grande décision en choisissant de diffuser ce match en direct. Problème : c'était le match de l'Equipe de France féminine à l'Euro qui était programmé normalement. La chaîne a décidé d'inverser, ce qui a créé une polémique.

En poursuivant son parcours lors de la Coupe du monde des clubs , le PSG a obligé TF1 à changer ses plans. En effet, la finale, qui aurait dû être diffusée sur TMC, sera finalement diffusée sur TF1 en direct en lieu et place du match entre la France et les Pays-Bas lors de l'Euro féminin. Une décision qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Pour Pierre Bouby , c'est un vrai scandale qu'il faut dénoncer.

« Le message envoyé est dramatique »

Le football féminin a déjà beaucoup de mal à grimper en popularité et la décision de TF1 d'inverser les deux matches sur ses deux chaînes a créé une polémique. « Le message envoyé est dramatique. On va parler de chiffres, de ce qu’on veut, mais le message envoyé quand tu veux faire la promotion du sport féminin, et en plus de l’équipe de France féminine… De prendre l’initiative de le faire c’est bien, mais en fait dès que t’as un levier pour pouvoir les dégager et les mettre un peu de côté, mettre un truc qui va faire plus d’audience, tu le prends. Donc le message envoyé, c’est que tu mens, ce n’est pas vrai, tu ne veux pas faire ça » déclare Pierre Bouby en direct sur La Chaîne L'Equipe.