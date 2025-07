Transfert - PSG : Une crise annoncée avec cette star !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très peu utilisé par Xabi Alonso sur cette Coupe du monde des Clubs, Rodrygo se rapproche d’un départ du Real Madrid cet été. L’ailier brésilien serait suivi par plusieurs cadors européens dont le PSG. Ayant vécu des moments difficiles au cours des derniers mois, la star de 24 ans serait cependant en proie à un sérieux problème psychologique.

Le PSG veut se montrer ambitieux sur ce mercato estival. Les champions d’Europe en titre veulent continuer de frapper fort et pourraient réaliser un gros coup cet été. Si la venue d’Illya Zabarnyi est en bonne voie, et que les dirigeants parisiens continuent de négocier avec Bournemouth , Paris surveillerait également Rodrygo .

Le Real Madrid ne compte plus sur Rodrygo

En effet, l’ailier brésilien joue de moins en moins avec le Real Madrid. Selon les dernières révélations d’ESPN Brasil, trois clubs auraient d’ores et déjà pris des renseignements auprès de l’entourage du numéro 11, avec Manchester City, Arsenal, et le PSG. De son côté, le club espagnol n’est pas fermé à une vente bien au contraire, et attendrait 85M€ pour le lâcher. Xabi Alonso, qui n’a même pas laissé une minute de jeu au Brésilien face au PSG mercredi soir, s’est d’ailleurs exprimé sur sa situation : « Ce sont des décisions de match, et vu la tournure que prenaient les choses, il nous fallait un autre type de joueur. J’ai pensé qu’il était temps d’attendre, car nous avons su tirer le meilleur parti du match en passant en 4-4-2 avec Gonzalo à gauche. Il y a eu un changement, même s’il n’a peut-être pas été remarqué. Ce côté ne doit pas nous affecter, et nous allons repartir de zéro. »