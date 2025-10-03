Tricherie au PSG, la grosse accusation !

Axel Cornic

Javier Tebas, président de la Ligue de football espagnole, a souvent mené une guerre contre les clubs financé par des fonds étatiques. Et c’est évidemment le cas du Paris Saint-Germain, qui semble être son pire ennemi, avec Manchester City en Premier League.

Décidément, il ne rate pas une occasion. Au lendemain de la très belle victoire du PSG sur le FC Barcelone, le président de LaLiga a une nouvelle fois pris la parole. Et comme souvent avec Javier Tebas, ce n’est pas vraiment pour des louanges.

« Le PSG a enregistré des pertes de 200 millions d'euros pendant sept années consécutives » Plusieurs médias espagnols ont relayé ce jeudi la nouvelle attaque de Tebas au PSG. « Le PSG a enregistré des pertes de 200 millions d'euros pendant sept années consécutives. Pourtant, nous restons compétitifs, et les résultats en témoignent. Nous comptons 30 titres européens de plus que la Premier League ce siècle » a expliqué le président de la Ligue espagnole de football.