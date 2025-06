Transferts : Une star claque la porte et allume le PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle joueuse de l'OL, Marie-Antoinette Katoto s'est longuement exprimée à l'AFP sur son départ du PSG. L'internationale française de 26 ans ne s'attendait pas autant de tensions avec ses dirigeants. Désormais à Lyon et visiblement soulagée, elle souhaite retrouver un environnement sain et repartir du bon pied la saison prochaine.

Le regret de Katoto

« Je m’attendais à ce que cela finisse mal mais pas autant. Je ne m’attendais pas à une bonne sortie car cela s’est souvent mal fini avec des joueurs et joueuses. Il y a eu de la manipulation et du manque de respect : on m’a reproché ma réaction (ndlr : avec Angelo Castellazzi), je m’en veux car il me restait plus quelques jours à tenir… Mais sur un énième manque de respect, j’ai réagi, je n’aurais pas dû » a confié l’internationale tricolore au cours d’un entretien accordé à l’AFP.