Transferts : Un pote de Mbappé annoncé au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au lendemain de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions, l'agent d'Achraf Hakimi a fait le point sur son avenir au cours d'un entretien accordé à un média espagnol. Pour Alejandro Camaño, il n'y a aucune raison d'annoncer un départ prochain de l'international marocain, engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2029.

Le PSG n’est plus qu’à un match de rejoindre l’OM. Cinq après sa première finale obtenue durant la pandémie de Covid-19, le club parisien s’est qualifié en battant Arsenal au Parc des Princes ce mercredi soir (2-1). Cette fois-ci, le stade était plein pour acclamer le groupe de Luis Enrique, notamment les deux buteurs de la soirée : Fabian Ruiz et Achraf Hakimi. Auteur d’une saison XXL, l’international marocain de 26 ans a confirmé qu’il savait aussi marquer. L’arrière droit a inscrit le septième but de saison grâce notamment à Luis Enrique, qui lui laisse une très grande liberté sur son côté.

Une symbiose entre Hakimi et Luis Enrique

Présent sur le plateau de la Cadena COPE, l’agent d’Hakimi a loué les qualités de son client. « C'est un garçon avec une intelligence émotionnelle différente et un patrimoine génétique extraordinaire. À la 90e minute, il a réalisé une récupération de balle spectaculaire. Il a trouvé sa place et a très bien sympathisé avec Luis Enrique » a déclaré Alejandro Camaño ce jeudi.

La mèche est vendue pour son avenir

Évidemment, l’agent, qui est aussi celui de Lautaro Martinez (Inter), a été interrogé sur l’avenir de ses deux joueurs. Si l’on en croit Camaño, un départ de Hakimi n’est pas d’actualité. Surtout qu'il a prolongé, en février dernier, un nouveau contrat avec le PSG. « Son avenir ? En principe, tous les joueurs sont mobiles, mais ils sont heureux dans leurs équipes, qui ont de très beaux projets. J'espère que le meilleur des deux gagnera » a-t-il déclaré.