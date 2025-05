Evra - PSG : La révélation sexuelle choquante !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur de Manchester United, Patrice Evra est apparu chambreur après la victoire du PSG en demi-finales de Ligue des champions face à Arsenal ce mercredi soir. Sur ses réseaux sociaux, il s’est adressé aux supporters des Gunners qui ont dit adieu à une première victoire en C1.

Arsenal se fait tailler par Evra

« Je suis désolé pour Arsenal, les gens sont cruels. J'aime Arteta , c'est un grand ami .Je ne pense pas que les gens aient un problème avec les joueurs d'Arsenal, les gens ont un problème avec leurs fans. Ils croient en tout. Je dirais même que je ne suis pas sûr de pouvoir avoir affaire aux fans d'Arsenal, car ils vont me promettre beaucoup de choses. Tout cela n'est que plaisanterie, parce que les gens savent. Les gens disent que je suis contre Arsenal, mais j'aime Arsenal, on ne peut pas détester ses enfants, c'est tout simplement impossible » a confié l’ancien international français.

La comparaison insolite !

Juste après, Evra a évoqué la frustration des fans anglais en établissant une drôle d’analogie. « Imaginez que vous passez un bon moment avec votre femme, votre petite amie, votre fiancée ou n’importe qui d’autre et que vous en profitez. Oh-la-la ! Et juste au moment où vous êtes sur le point de semer la graine, quelqu'un s'empare de votre juju. Cela fait vraiment mal et vous êtes vraiment frustré parce que vous voulez planter les graines pour avoir un bébé en Premier League ou en Ligue des Champions , mais c'est toujours la même histoire… J'espère donc que Manchester United, Tottenham ou Chelsea ne remporteront pas le trophée cette saison, car ce serait terrible pour vous » a déclaré Evra dans des propos rapportés par Sports.ru.