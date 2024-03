Transferts - PSG : Luis Enrique annonce «une grande signature»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le PSG lors du dernier mercato estival alors qu'il était arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone, Arnau Tenas doit se contenter d'un rôle de troisième gardien derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Mais Luis Enrique apprécie beaucoup son compatriote et semble ravi de l'avoir recruté au club.

Son nom ne vous disait peut-être rien avant qu'il ne débarque au PSG l'été dernier, mais Arnau Tenas (22 ans) a eu quelques occasions de prouver sa valeur en équipe première. Profitant des déconvenues de Gianluigi Donanrumma et de la blessure de Keylor Navas en début de saison, le gardien espagnol a eu l'occasion de disputer 3 matchs de Ligue 1, mais il reste malgré tout troisième dans la hiérarchie du PSG.

Un profil méconnu

Non-conservé par le FC Barcelone, Arnau Tenas s'était engagé libre avec le PSG lors du mercato estival 2023. Un renfort particulièrement apprécié par Luis Enrique, et le technicien espagnol s'est confié sur les qualités de son gardien jeudi soir dans un live Twitch .

« Une attitude top depuis le premier jour »