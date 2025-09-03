Transferts - PSG : L’opération de l’été confirmée en équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Maghnès Akliouche a eu l'occasion de s'exprimer sur son été agité. Courtisé par de nombreuses équipes, dont le PSG, le milieu offensif de 23 ans n'a pas caché que cette situation était nouvelle pour lui. Mais malgré la pression, il estime avoir fait le bon choix en restant à l'AS Monaco.

L’année 2025 a été celle des nouveautés pour Maghnès Akliouche, appelé pour la première fois en équipe de France. Le milieu offensif a aussi connu un été particulièrement agité, alors que plusieurs équipes, dont le PSG, le suivaient.

Akliouche revient sur son mercato « Tu sais que ça bouge autour de toi. Tes amis t'envoient ce qu'il se passe, même si toi, tu veux t'évader. Après, ç'a été, hein. Surtout maintenant, j'ai pu m'y habituer et ça, c'est une bonne chose » a déclaré Akliouche lors d’un entretien à L’Equipe.