Transferts - PSG : L’énorme révélation d’un champion du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG lors de la saison 1995-1996 où il avait d'ailleurs remporté la Coupe des vainqueurs de coupe, Youri Djorkaeff était parti l'été suivant avec un transfert du côté de l'Inter Milan. Et le champion du Monde 98 avait pourtant mis en alerte la direction du PSG sur sa grosse cote sur le marché étranger... Explications.

Au même titre que Zinedine Zidane, Fabien Barthez, Marcel Desailly, Emmanuel Petit ou encore Didier Deschamps, Youri Djorkaeff fait partie des icônes de l'équipe de France championne du Monde en 1998. Trois ans auparavant, celui que l'on surnommait "le Snake" s'engageait avec le PSG, mais Djorkaeff n'aura finalement fait qu'une saison du côté du Parc des Princes. Fortement courtisé après avoir remporté la Coupe des Vainqueurs de coupe en 1996 avec le PSG, il a signé à l'Inter Milan.

« Il ne fallait pas attendre pour me proposer une prolongation » Dans un entretien accordé à L'EQUIPE cette semaine, avant le grand choc entre le PSG et l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions justement, Youri Djorkaeff révèle pourtant avoir mis la pression sur sa direction de l'époque : « Je disais souvent à Michel (Denisot) que j'avais signé deux ans et qu'il ne fallait pas qu'il attende juin pour me proposer une prolongation. Je lui répétais : viens en décembre... En mai, j'avais déjà tous les clubs de la terre pour racheter ma dernière saison ! », lâche le champion du Monde 98.