Transferts - PSG : Il a claqué la porte pour l’argent ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Interrogé mardi en conférence de presse, Adrien Rabiot a clairement laissé entendre qu’il ne reviendrait pas au PSG la saison prochaine malgré sa fin de contrat à la Juventus Turin et les nombreuses rumeurs. Et Emmanuel Petit pense savoir pourquoi Rabiot ne souhaite pas renouer avec son club formateur, et il s’agit notamment d’un passif d’ordre financier.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot (28 ans) est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG. Issu du centre de formation du club de la capitale, le milieu de terrain de l’équipe de France pourrait donc faire un retour aux sources, mais il a clairement fermé la porte à cette option mardi en conférence de presse.

« Ce ne sera pas ma priorité »

« Depuis que je suis parti à la Juve, chaque été, on associe mon nom au PSG. C’est très flatteur. Après, cela reste quand même compliqué quand on sait comment cela s’est terminé. Bien sûr dans le football il ne faut fermer aucune porte mais ce ne sera pas ma priorité », a confié Rabiot. Mais pourquoi ce malaise entre l’international français et le PSG ?

Petit évoque une histoire de gros sous