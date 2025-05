Transferts - Mbappé : Le PSG envoie un message !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG il y a un an après avoir refusé en boucle d'y prolonger son contrat, Kylian Mbappé a donc opté pour un transfert au Real Madrid. Et alors que le PSG a réussi à atteindre une autre dimension sans son ancienne star, Ousmane Dembélé a tenu à faire passer un message à son coéquipier de l'équipe de France.

C'est un fait, la rupture entre Kylian Mbappé et la direction du PSG a fait l'objet de vives tensions en fin de saison dernière. Et il faut dire que le capitaine de l'équipe de France avait décidé de s'en aller libre en direction du Real Madrid, et alors que beaucoup craignaient que le PSG régresse sans Mbappé, il s'est finalement passé tout le contraire avec une équipe bien mieux armée collectivement et qui a brillé en Ligue des Champions.

« Mbappé a poursuivi son chemin » Interrogé en conférence de presse avant la finale de C1 entre le PSG et l'Inter Milan vendredi soir, Ousmane Dembélé a évoqué le départ de Kylian Mbappé : « Est-ce qu'on est meilleurs sans Kylian ? Peut-être qu'avec lui, on serait encore plus forts. On ne sait pas ce qu'il aurait pu se passer. Kylian avait un rêve : jouer pour le Real Madrid. Le PSG, lui, a poursuivi son chemin », lâche Dembélé, avant de passer un message à son ami.