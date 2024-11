Transferts : Le PSG refuse un joueur à cause d’un retard !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Père de Leroy Sané, Souleymane aurait pu s'écrire un destin français. Passé par Viry-Châtillon ou encore Vitry, l'ancien international sénégalais était bien parti pour signer au PSG dans les années 80. Mais une erreur de calendrier l'a empêché de signer à Paris, et l'a poussé dans les bras de son pays d'adoption, l'Allemagne.

Titularisé par Vincent Kompany ce mardi soir, Leroy Sané a dû vivre ce match comme un autre. Mais son père a dû avoir un léger pincement au cœur en observant ce choc de Ligue des champions. Car il y a quelques années, Souleymane Sané était destiné à porter le maillot bleu et rouge du PSG. Au cours d’un entretien accordé à L’Equipe, l’ancien international sénégalais a raconté son rendez-vous manqué avec la France et le club parisien.

Il rate son rendez-vous avec le PSG

« Quand je suis à Viry, je fais même des essais avec le Paris-Saint-Germain. Nous sommes deux à arriver en finale pour un seul contrat. Sauf que je me trompe de jour pour la dernière sélection. C'était un mercredi et je suis venu le jeudi. Donc ils ont pris l'autre joueur. Mon frère a fini par jouer pour le Paris-Saint-Germain, mais en équipe réserve » a-t-il confié.

Sané s'est installé en Allemagne

Finalement, Souleymane Sané a connu une trajectoire peu ordinaire en s’exilant en Allemagne. « Comme tous les Français, je devais faire mon service militaire. Sauf que je pars en vacances au moment de ma convocation et que j'oublie de renvoyer les papiers pour demander à pouvoir l'effectuer autour du club dans lequel j'évoluais, Viry donc. C'était possible comme sportif et c'était autorisé. Cet oubli m'envoie directement en Allemagne, en plein coeur de la Forêt-Noire. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Allemagne » a-t-il confié. Ce qui explique aussi pourquoi son fils a épousé les couleurs allemandes plutôt que celles de la France.