Transferts : Figure de l'OM, il refuse le PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Huit saisons à Marseille et une fidélité sans faille. Mathieu Valbuena, passé par l’OM entre 2006 et 2014, a confié avoir décliné plusieurs offres prestigieuses, dont celle du FC Barcelone. Mais s’il y a bien un club qu’il n’a jamais envisagé de rejoindre, c’est le PSG. L’ancien international français en explique aujourd’hui les raisons.

À 40 ans, Mathieu Valbuena ne pense toujours pas à la retraite. Installé en Grèce, où il évolue aujourd’hui sous les couleurs de l’ Athens Kallithea , l’ancien international tricolore continue de vivre pleinement sa passion pour le football. Mais à cet âge-là, on peut véritablement jeter un œil sur le rétroviseur et faire le bilan de son aventure. C’est ce qu’a tenté de faire Valbuena au cours d’un entretien accordé à beIN SPORTS.

Le joueur français est notamment revenu sur son passage à l’OM entre 2006 et 2014. Grâce à ses performances sous le maillot marseillais, il avait été repéré par des tops clubs européens comme le FC Barcelone.

Le PSG, c'est non !

Par contre, une équipe n’est jamais rentrée dans son schéma de réflexion : le PSG. « Non, ça n’a jamais été dans ma réflexion. On va me dire que j’ai été à Lyon, mais c’est autre chose » a révélé Valbuena.