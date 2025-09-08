Transfert surprise au PSG, son départ déjà annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain continue de miser sur la jeunesse avec la signature de Khalil Ayari. Révélé dans son pays natal, le jeune talent tunisien a intégré l’équipe U23 du club de la capitale après un essai concluant. Pour Larry Azouni, ancien international tunisien, ce transfert constitue une opportunité unique qui pourrait inspirer toute une génération.

Le PSG a multiplié ces dernières années les investissements sur de jeunes profils prometteurs, et l’arrivée de Khalil Ayari (20 ans)s’inscrit parfaitement dans cette logique. Le milieu offensif, formé au Stade Tunisien, a convaincu les recruteurs parisiens au terme d’un essai fructueux.

Ayari a gagné sa place au PSG L’ancien joueur Larry Azouni, passé notamment par l'OM ou encore Nîmes, a livré son analyse sur ce transfert, qu’il considère comme un véritable tournant pour Khalil Ayari, mais aussi pour le football tunisien