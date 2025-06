Transfert historique au PSG : Al-Khelaïfi reçoit un coup de fil !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait réalisé le transfert le plus cher de toute l'histoire du football à l'été 2017 avec l'arrivée de Neymar en provenance du FC Barcelone, pour 222M€. L'histoire ne s'est pas forcément passée comme prévu entre les deux camps, mais le père de l'attaquant brésilien n'affiche aucune rancoeur envers le PSG et avoue même avoir récemment eu Nasser Al-Khelaïfi au téléphone.

Lors du mercato estival 2017, le PSG avait réalisé un coup de maître en payant le montant de la cause libératoire de Neymar au FC Barcelone, faisant ainsi de l'attaquant brésilien le joueur le plus cher de toute l'histoire du marché des transferts (222M€). Neymar est finalement resté sept ans au Parc des Princes, sans parvenir à remporter la Ligue des Champions, et ayant été beaucoup miné par des blessures à répétition. Mais le clan Neymar a malgré tout gardé de bons rapports avec le PSG.

« Neymar ne veut pas effacer son histoire avec le PSG » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE mardi, le père de Neymar fait le bilan de son aventure au PSG : « Sa meilleure phase, c'était pourtant au PSG. Il lui a juste manqué la Ligue des champions. Il a été l'un des artisans de cette première finale (en 2020). Mais on n'a pas eu de chance. Ensuite, les supporters se sont sentis trahis et ils sont venus sous nos fenêtres. Mais ça arrive. Les motifs du départ, on les racontera plus tard. C'était un beau mariage, avec des crises comme dans tous les couples, puis une séparation (...) S'il revenait au Parc, il serait sans doute applaudi. Dans la vie, tu peux te marier sur un coup de foudre. Mais au bout d'un certain temps, la passion s'estompe. Et quand on se sépare, on reste bons amis. Je crois que c'est notre cas avec le PSG. Personne ne peut effacer ce qu'on a fait pour le PSG, et Neymar ne veut pas effacer son histoire avec le club », indique le père de l'ancienne star du PSG.