PSG : Le Qatar dit stop, la «connerie» qui rend fou Pierre Ménès !

Entre le PSG et le Parc des princes, c’est une histoire d’amour de plus de 50 ans qui risque de s’arrêter prochainement. Et ce, pour la simple et bonne raison qu’Anne Hidalgo refuse de vendre le bien de la Mairie de Paris au club. Une aberration totale aux yeux de Pierre Ménès qui a pris l’exemple du Santiago Bernabeu et du Real Madrid. L’ancien journaliste est monté en pression jusqu’à évoquer la « connerie » de la maire de Paris.

Le 25 mai 1972, le Parc des princes était inauguré à Porte d’Auteuil. Dès lors, le PSG disposait de son chez lui qu’il n’a jamais quitté depuis. Néanmoins, toutes bonnes choses ont une fin et le mariage entre les deux parties arrivent à son terme. La cause ? Le refus d’Anne Hidalgo et de la Mairie de Paris de céder le bien historique qu’est le Parc. Comme affirmé par le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, un départ est programmé pour Massy ou bien Poissy, les deux villes candidates et finalistes pour le projet.

«Il faut arrêter les conneries avec ça» Pierre Ménès a profité de la 6ème partie de son Face à Pierrot ce mardi pour évoquer la bêtise de la Maire de Paris en la personne d’Anne Hidalgo. « Maintenant, on se heurte à la connerie crasse d’Anne Hidalgo qui ne veut pas vendre le stade au PSG et au Qatar. Alors que la question n’est pas de vendre le stade au Qatar, la question est de vendre le stade au club, ce qui n’est quand même pas aberrant. Le (Santiago) Bernabeu appartient au Real Madrid et il est en plein centre de Madrid. Il faut arrêter les conneries avec ça ».