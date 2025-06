Transfert au PSG : Cherki confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en instance de départ à l’OL, Rayan Cherki avait bien failli signer au PSG l’été dernier, alors qu’il était courtisé à cette époque par Luis Enrique. Le jeune attaquant s’est confié à ce sujet en confirmant les contacts avec le club de la capitale, et apporte une précision importante quant à son futur transfert.

Comme il l’avait confié au soir de la 34e et ultime journée de Ligue 1, Rayan Cherki (21 ans) s’apprête à quitter l’OL cet été. Le jeune attaquant de l’équipe de France, courtisé notamment par Manchester City, aurait pu prendre cette décision il y a déjà un an, lorsque le PSG avait tout tenté pour l’attirer au Parc des Princes. Et Cherki a confirmé la possibilité d’un transfert au PSG l’été dernier dans les colonnes de L’EQUIPE.

« J’aurais pu aller au PSG » « J'aurais pu faire d'autres choix, aller au Paris Saint-Germain directement et très tôt dans le mercato, sans même parler avec Dortmund. Mais cela fait partie de mon histoire, de mes étapes. C'était aussi mon premier gros mercato, où j'ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi. Aujourd'hui, je suis prêt », confie Rayan Cherki, qui était finalement resté à l’OL l’été dernier.