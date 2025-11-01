Transfert à 63M€ : La déclaration d’amour au PSG !

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 63M€ pour le transfert d’Illya Zabarnyi. Arrivé en grandes pompes en provenance de Bournemouth, le défenseur central ukrainien a connu des hauts et des bas lors de ses débuts à Paris. A l’issue de la victoire des Parisiens face à Nice ce samedi, le numéro 6 a livré une belle déclaration envers son nouveau club.
Le PSG s’est montré plutôt discret lors du dernier mercato. Avec Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le club de la capitale a choisi de conserver son identité en ajustant seulement quelques renforts à des postes clé. Arrivé contre 63M€ en provenance de Bournemouth, l’international Ukrainien connaît des hauts et des bas pour ses premiers pas.
Illya Zabarnyi se plaît au PSG
Amené à potentiellement prendre la succession de Marquinhos dans la défense du PSG, Illya Zabarnyi a commis quelques erreurs au cours des dernières semaines. Néanmoins, le joueur de 23 ans s’est bien rattrapé contre Nice ce samedi après-midi (1-0). N’ayant pas eu un énorme travail à faire, le numéro 6 du PSG a été propre, et s’est félicité de cette belle victoire.
« J'adore ce club »
« Je me sens bien, j'adore ce club, les fans, l'équipe, le staff, tout le monde essaie de m'aider. Ma mission est de faire de mon mieux pour l'équipe. Nice est une bonne équipe. C'était difficile mais au final on a fini par marquer. On a joué jusqu'à la fin », a confié Illya Zabarnyi en zone mixte.