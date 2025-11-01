Transfert à 63M€ : La déclaration d’amour au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 63M€ pour le transfert d’Illya Zabarnyi. Arrivé en grandes pompes en provenance de Bournemouth, le défenseur central ukrainien a connu des hauts et des bas lors de ses débuts à Paris. A l’issue de la victoire des Parisiens face à Nice ce samedi, le numéro 6 a livré une belle déclaration envers son nouveau club.

Le PSG s’est montré plutôt discret lors du dernier mercato. Avec Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le club de la capitale a choisi de conserver son identité en ajustant seulement quelques renforts à des postes clé. Arrivé contre 63M€ en provenance de Bournemouth, l’international Ukrainien connaît des hauts et des bas pour ses premiers pas.

Illya Zabarnyi se plaît au PSG Amené à potentiellement prendre la succession de Marquinhos dans la défense du PSG, Illya Zabarnyi a commis quelques erreurs au cours des dernières semaines. Néanmoins, le joueur de 23 ans s’est bien rattrapé contre Nice ce samedi après-midi (1-0). N’ayant pas eu un énorme travail à faire, le numéro 6 du PSG a été propre, et s’est félicité de cette belle victoire.