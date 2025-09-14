Transfert à 60M€ : Luis Enrique va tout changer au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a fait un choix fort en décidant d’investir 63M€ pour le transfert d’Illya Zabarnyi. Amené à prendre la succession de Marquinhos, l’international Ukrainien pourrait également permettre à Luis Enrique d’expérimenter une tactique à trois défenseurs, ce qui serait totalement inédit pour lui à Paris.

La suite de la saison du PSG va être très intéressante à suivre. Avec le début de la phase de championnat de la Ligue des Champions à partir de la semaine prochaine, Luis Enrique va de nouveau devoir faire état de sa capacité à gérer les temps de jeu de ses joueurs.

Une défense à trois au PSG ? En défense notamment, l’entraîneur espagnol pourrait tenter plusieurs choses, lui qui a déjà testé plusieurs charnières centrales cette saison. Avec l’arrivée d’Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth cet été, Luis Enrique dispose d’une nouvelle option dans la défense du PSG. A en croire les informations du journaliste Fabrice Hawkins, le coach parisien pourrait tenter d’aligner une défense à trois, avec Willian Pacho, Marquinhos, et Illya Zabarnyi.