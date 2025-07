Transfert à 60M€ au PSG : «Une bénédiction»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé pas moins de 60M€ il y a un an pour le transfert de João Neves, qui s’est immédiatement imposé comme un nouvel élément incontournable de l’entrejeu du club de la capitale. Et Walid Acherchour considère d’ailleurs ce renfort comme une véritable «bénédiction» pour le PSG.

C’est un fait, João Neves (20 ans) a été l’une des excellentes pioches du mercato estival 2024 au PSG. Arrivé en provenance du Benfica Lisbonne pour 60M€, le jeune milieu de terrain portugais a prouvé au fil des mois qu’il avait tout d’un énorme talent, et qu’il était une recrue particulièrement précieuse pour le club parisien. Walid Acherchour, chroniqueur sur RMC Sport, s’est d’ailleurs enflammé pour le rendement de Neves au PSG dimanche soir dans l’After Foot.

Le nouveau N’Golo Kanté au PSG ? « A qui on peut le comparer ? La personne qui me saute aux yeux, c'est N'Golo Kanté. C'est un aimant à ballon. A chaque qu'il est en duel avec un adversaire, toujours ça rebondit dans le bon sens, il arrive toujours à chiper le ballon d'une facilité déconcertante. La deuxième mi-temps qu'il fait hier, c'est exceptionnel. Il va chercher l'himalaya, des hauteurs incroyables. Le premier but de Doué, c'est lui qui fait le but tout seul avec la récupération et derrière la bonne transmission. Ce mec-là, je suis sur le cul franchement, parce que c'est un mec qui a quand même perdu un coéquipier la veille. On a bien vu avec Ruben Neves et Joao Neves que c'était très dur de jouer dans ces conditions. Et le mec à 20 ans, il te sort des performances de ce type. C'est une bénédiction d'avoir un mec de 20 ans qui est déjà à ce niveau-là de maturité dans un secteur de jeu comme le milieu de terrain », estime Acherchour, grand fan de João Neves au PSG.