Transfert à 50M€ : Jackpot avec un attaquant du PSG ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Randal Kolo Muani et le PSG, l’histoire touche à sa fin. Écarté des plans de Luis Enrique, l’international français se dirige vers un départ à l’étranger. Prêté à la Juventus, il souhaiterait poursuivre sous les ordres d’Igor Tudor, mais un retournement de situation reste possible dans ce dossier encore ouvert.

Randal Kolo Muani s’est accroché, mais s’est finalement fait une raison. Barré par la concurrence, incapable de se libérer au PSG , l’attaquant a accepté de rejoindre la Juventus sous la forme d’un prêt sans option d’achat en janvier dernier. Un départ salvateur puisque Kolo Muani a retrouvé du temps de jeu et de la confiance. Signe de la confiance accordé à l’attaquant, la Vieille Dame a trouvé un accord avec le PSG pour prolonger le prêt jusqu’à la fin de la Coupe du monde des clubs. La suite est, en revanche, plus incertaine.

Chelsea prêt à se positionner ?

« Lui, veut rester à la Juventus. Si Paris et la Juventus arrivent à se mettre d’accord sur ce prêt avec option avec option d’achat quasi-obligatoire à 40-50M€, il restera en Italie. Si ce n’est pas possible et que Chelsea se positionne, il ira chez Chelsea. Avec un bon projet et un bon salaire, il ira. Ce n’est pas la Juventus ou rien » a confié le journaliste de L’Equipe sur le plateau de L’Equipe de Greg ce lundi soir.