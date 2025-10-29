Transfert à 40M€ : Un «monstre» est annoncé au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté lors du dernier mercato estival par le PSG en provenance du LOSC pour 40M€, Lucas Chevalier ne fait pas encore l'unanimité dans ses performances. Mais la journaliste Ambre Godillon ne se fait aucun souci pour l'avenir du gardien français et annonce déjà « un monstre » avec le Chevalier de demain au PSG.

Le PSG a opéré à une révolution majeure durant le mercato estival en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie pour faire place à un nouveau gardien : Lucas Chevalier. Le portier de 23 ans, recruté en provenance du LOSC pour 40M€, est donc le nouveau titulaire indiscutable de Luis Enrique au PSG, mais il ne parvient pas encore à faire l'unanimité auprès des observateurs.

« Jamais été inquiète de ses performances » Au micro de France Bleu, la journaliste Ambre Godillon a tenu à défendre Lucas Chevalier face aux critiques dont il fait l'objet : « Je n'ai jamais été inquiète de ses performances. J'ai plus été inquiète de l'environnement médiatique du club », explique-t-elle. Et elle estime que Lucas Chevalier a toutes les qualités pour s'imposer comme un grand joueur du PSG.