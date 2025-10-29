Transfert à 40M€ : Un «monstre» est annoncé au PSG !

Recruté lors du dernier mercato estival par le PSG en provenance du LOSC pour 40M€, Lucas Chevalier ne fait pas encore l'unanimité dans ses performances. Mais la journaliste Ambre Godillon ne se fait aucun souci pour l'avenir du gardien français et annonce déjà « un monstre » avec le Chevalier de demain au PSG.
Le PSG a opéré à une révolution majeure durant le mercato estival en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie pour faire place à un nouveau gardien : Lucas Chevalier. Le portier de 23 ans, recruté en provenance du LOSC pour 40M€, est donc le nouveau titulaire indiscutable de Luis Enrique au PSG, mais il ne parvient pas encore à faire l'unanimité auprès des observateurs.
« Jamais été inquiète de ses performances »
Au micro de France Bleu, la journaliste Ambre Godillon a tenu à défendre Lucas Chevalier face aux critiques dont il fait l'objet : « Je n'ai jamais été inquiète de ses performances. J'ai plus été inquiète de l'environnement médiatique du club », explique-t-elle. Et elle estime que Lucas Chevalier a toutes les qualités pour s'imposer comme un grand joueur du PSG.
« Luis Enrique va en faire un monstre »
« C'est un jeune gardien, je ne doute pas de Luis Enrique et de la manière dont il va progresser très vite. Il va en faire un monstre », poursuit Ambre Godillon au sujet de Lucas Chevalier.