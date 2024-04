Surprise, un coach de Ligue 1 menace le PSG !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, le PSG peut être sacré champion de France en cas de victoire sur la pelouse de Lorient (19h). Pour cela, il faudra dans le même temps que l’AS Monaco ne batte pas le LOSC (21h). Présent en conférence de presse ce mardi, le coach de l’ASM Adi Hütter a affirmé qu’il souhaitait tenir tête au club parisien dès la saison prochaine.

Et de 12 pour le PSG ? Ce mercredi, les partenaires de Kylian Mbappé retrouvent les terrains avec un déplacement au Moustoir face au FC Lorient (19h). Une rencontre en retard de la 29ème journée de Ligue 1, qui pourrait permettre aux Parisiens d’empocher un 12ème titre de champion de France, le troisième consécutif. Plus tard dans la soirée, l’AS Monaco reçoit le LOSC, pour un duel entre le 2ème et le 4ème du championnat qui s’annonce palpitant.

Une star du PSG mise sous pression au mercato ? https://t.co/hMNkUiwr9J pic.twitter.com/Jws443VDW4 — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Vers un duel PSG - Monaco la saison prochaine ?

D’ailleurs, si le PSG l’emporte face à Lorient mais que Monaco en fait de même face à Lille, Paris ne sera toujours pas sacré. Quoi qu’il en soit, après son succès face à Brest dimanche (0-2), l’ASM a retrouvé la deuxième place de Ligue 1, et pourrait terminer sa saison en beauté. Adi Hütter, pour sa première année sur le banc monégasque, a ainsi effectué un gros travail. Mais l’ambition de l’Autrichien ne se limite pas à celle d’un dauphin du PSG. Comme ce dernier l’a révélé en conférence de presse ce mardi, Monaco souhaite réduire l’écart avec le club parisien pour le titre la saison prochaine.

« Le but est effectivement de réduire l’écart entre eux et nous »