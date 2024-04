EXCLU : Un nouveau coach à l’AS Monaco la saison prochaine ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Aux commandes de l’AS Monaco depuis juillet 2023, Adi Hütter a connu un hiver compliqué. Au point de voir son avenir sur le Rocher remis en question ? Voici les derniers éléments glanés par Le 10 Sport sur ce dossier.

Pour prendre la relève de Philipe Clément, l’AS Monaco s’est de nouveau tournée vers un technicien étranger en la personne d’Adi Hütter. Révélé au grand par son parcours avec Francfort en Bundesliga, puis à la tête du Borussia Dortmund, le technicien autrichien de 54 ans découvre la Ligue 1 avec un bilan plutôt positif. Actuelle troisième de Ligue 1, l’ASM d’Adi Hütter est encore en course pour une place en Ligue des Champions. Pour autant, à plusieurs reprises cette saison, son équipe a montré des signes d’irrégularités avec plusieurs contreperformances (défaites à domicile contre Lyon, Reims et Toulouse). En janvier, le journal L’Équipe a même évoqué un début de réflexion des dirigeants autour de la question du coach pour la saison prochaine.

Adi Hütter, un avenir sous condition

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2025, Adi Hütter est-il menacé pour la saison prochaine ? Selon nos informations, le technicien autrichien dispose d’un avenir étroitement lié aux performances de l’équipe pour cette saison 2023-2024. En cas de qualification européenne, il pourra poursuivre sa mission monégasque. Avec un ticket pour la Ligue des Champions ou pour l’Europa League, Adi Hütter confortera sa position sur le Rocher. Dans le cas contraire, les dirigeants entameront une réflexion générale sur le projet en cours. Mais en l’état, aucune piste n’a été ouverte pour ce poste d’entraîneur.

Monaco en bonne posture

Au retour de la trêve internationale, l’AS Monaco a été s’imposer sur la pelouse de Metz, avec la manière (2-5). Sur les talons de Brest, dauphin du PSG, les Monégasques sont un candidat plus que sérieux pour la Ligue des Champions. Et les hasards du calendrier prévoient un choc au sommet, le 21 avril prochain, contre le Stade Brestois, en terres bretonnes. Adi Hütter jouera une partie de son avenir cet après-midi là.