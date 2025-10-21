Surprise, «un chien de la casse» rend fou le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi, le PSG n'a pas pu éviter un nouveau match nul face à Strasbourg (3-3). Les hommes de Luis Enrique ont notamment été surpris par l'efficacité de Joaquin Panichelli, auteur d'un doublé. L'Argentin de 23 ans est un combattant hors pair sur le terrain, comme le précise Pierre Ménès. C'est peut-être ce qui rend Strasbourg si difficile à battre.

En menant 3-1 au Parc des Princes, le RCSA a bien failli surprendre le PSG. Si le club de la capitale a fini par redresser la barre, Joaquin Panichelli, auteur d'un doublé, a réussi un superbe match. Pierre Ménès a été impressionné par l'Argentin, qui a déjà inscrit 7 buts depuis son arrivée à Strasbourg cet été.

Panichelli marque les esprits à Strasbourg Malgré les polémiques autour de sa gestion, le RCSA impressionne en ce début de Ligue 1 et semble être en mesure de jouer les premiers rôles cette année. Le club a bien failli battre le PSG et figure sur le podium pour le moment. Son attaquant Joaquin Panichelli réalise un très bon début de saison. « On est dans la culture de l’instant. Il est extraordinairement intéressant. Je disais l’autre jour à Marc Keller, ce qui est impressionnant, c’est qu’il n’a aucune vraie qualité, et pourtant, c’est un super joueur » souligne Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.