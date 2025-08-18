Surprise, Pauleta annonce le prochain transfert du PSG ?

Ce dimanche, à l’occasion d’un événement organisé dans Paris, la légende Pedro Miguel Pauleta est revenue sur sa vision du PSG actuel. Si l’ancien attaquant a valorisé la présence de Portugais dans l’effectif, ce dernier n’a pas inclus Renato Sanches dans ses mentions, confirmant à demi-mot que le milieu de terrain va bien quitter le club parisien cet été.
Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, le PSG a bluffé bon nombre d’observateurs. De par le jeu mis en place par Luis Enrique mais également par la constitution d’un effectif jeune et solidaire, le club parisien a atteint son but ultime en remportant le 31 mai dernier, la première Ligue des Champions de son histoire.
La fierté de Pauleta
Fidèle au PSG, l’ancienne gloire Pedro Miguel Pauleta s’est quant à lui félicité de la présence de plusieurs joueurs portugais au sein de l’effectif. « Je les connaissais avant même leur arrivée à Paris. Ils ont commencé à jouer en sélection de jeunes dès 15 ans », a confié Pauleta auprès de l’Equipe ce dimanche.
Renato Sanches va quitter le PSG
« C'est une fierté pour moi de voir quatre joueurs (Gonçalo Ramos, Vitinha, Joao Neves et Nuno Mendes) du PSG être si importants (Renato Sanches devrait quitter le club). Ils ont des qualités humaines et professionnelles énormes. Il y a une grosse communauté de Portugais à Paris. J'espère qu'ils vont rester très longtemps au PSG. » Le Portugais n’a donc pas cité Renato Sanches. Pour rappel, bien que revenu à Paris après un prêt au SL Benfica, le milieu de terrain est en instance de départ.