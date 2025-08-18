Surprise, Pauleta annonce le prochain transfert du PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, à l’occasion d’un événement organisé dans Paris, la légende Pedro Miguel Pauleta est revenue sur sa vision du PSG actuel. Si l’ancien attaquant a valorisé la présence de Portugais dans l’effectif, ce dernier n’a pas inclus Renato Sanches dans ses mentions, confirmant à demi-mot que le milieu de terrain va bien quitter le club parisien cet été.

Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, le PSG a bluffé bon nombre d’observateurs. De par le jeu mis en place par Luis Enrique mais également par la constitution d’un effectif jeune et solidaire, le club parisien a atteint son but ultime en remportant le 31 mai dernier, la première Ligue des Champions de son histoire.

La fierté de Pauleta Fidèle au PSG, l’ancienne gloire Pedro Miguel Pauleta s’est quant à lui félicité de la présence de plusieurs joueurs portugais au sein de l’effectif. « Je les connaissais avant même leur arrivée à Paris. Ils ont commencé à jouer en sélection de jeunes dès 15 ans », a confié Pauleta auprès de l’Equipe ce dimanche.