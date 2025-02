Surprise, Luis Enrique tacle le PSG !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, le PSG a donné une véritable leçon de football à l'AS Monaco. En effet, la bande à Marquinhos s'est imposée 4-1 au Parc des Princes, et ce, avec la manière. Malgré tout, Luis Enrique n'a pas pu s'empêcher de critiquer les dix dernières minutes de son équipe après le coup de sifflet final.

Pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a dû se frotter à l'AS Monaco au Parc des Princes. S'il y avait 1-1 à la mi-temps, le club de la capitale a plié la rencontre en deuxième période. Au-dessus dans tous les compartiments de jeu, le PSG s'est finalement imposé 4-1. Malgré tout, Luis Enrique n'était pas totalement satisfait par la prestation de ses joueurs.

Le PSG a étrillé Monaco, mais...

Présent en conférence de presse d'après-match après le carton du PSG face à l'AS Monaco, Luis Enrique a affirmé que son équipe n'était pas à la hauteur lors des dix dernières minutes de la rencontre.

«Je n'ai pas aimé les dix dernières minutes»

« Non ce n'est pas le match le plus abouti de la saison, je n'ai pas aimé les dix dernières minutes. Cela a été un match difficile, comme tout le temps face à Monaco. Mais on méritait de l'emporter. La première mi-temps, il fallait changer de position pour améliorer quelque chose. En deuxième, on a plus attaquer, mieux dans les espaces. (...) Pourquoi se mettre des limites quand tout se passe bien dans un club ? On ne sait pas combien de temps on est là, il faut continuer à travailler et on verra bien comment ça se passera », a déclaré Luis Enrique, l'entraineur du PSG. Les joueurs parisiens savent donc ce qu'il leur reste à faire pour combler l'Espagnol : être au top de la première à la dernière minute lors du 16ème de finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG se déplaçant sur la pelouse de Brest ce mardi.