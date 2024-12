Surprise, le PSG tient déjà ses deux renforts

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'approche de l'ouverture du mercato hivernal, il est pour le moment difficile d'évaluer les réelles intentions du PSG. Une retouche à son effectif n'est pas à exclure, mais il n'est pas impossible que les Parisiens soient inactifs. Et pour cause, Luis Enrique et Luis Campos pensent déjà avoir trouvé deux renforts de poids.

Le 1er janvier prochain, le mercato d'hiver ouvrira ses portes, et comme chaque année, il sera surtout question d'apporter quelques retouches aux effectifs. Le PSG sera notamment concerné après une première partie de saison en dents de scie, surtout en Ligue des champions. Mais le mois de janvier pourrait être plus calme que prévu à Paris.

Ramos et Hernandez, les deux vrais renforts du PSG ?

Et pour cause, selon les informations du Parisien, Luis Enrique, déjà très satisfait de son effectif, estime qu'avec Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez, il tient deux nouveaux renforts majeurs pour la seconde partie de saison. Le buteur portugais apportera plus de profondeur dans la rotation offensive, tandis que l'international français offre une nouvelle option en défense.

Un mercato d'hiver très calme ?

C'est la raison pour laquelle, toujours d'après Le Parisien, le PSG pourrait finalement être très calme durant le mercato d'hiver. L'hypothèse de ne voir débarquer aucune recrue durant le mois de janvier n'est d'ailleurs pas à exclure.