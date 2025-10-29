Surprise, le PSG dit non à Dembélé !

Amadou Diawara

Le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé a été victime d'une lésion à l'ischio jambier droit. Lors de sa récupération au Qatar, le numéro 10 du PSG s'était fixé l'objectif de faire son grand retour face au RC Strasbourg le 17 octobre. Toutefois, Luis Enrique a préféré jouer la carte de la prudence, en relançant Ousmane Dembélé le 21 octobre à Leverkusen.

Lors du choc entre la France et l'Ukraine le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé s'est blessé. En effet, le numéro 7 des Bleus a été victime d'une lésion à l'ischio jambier droit. Pour se faire soigner, l'attaquant du PSG s'est rendu au Qatar. Lors de sa récupération à l'étranger, Ousmane Dembélé a choisi la date de son grand retour.

PSG : Dembélé voulait revenir le 17 octobre D'après L'Equipe, Ousmane Dembélé voulait reprendre la compétition le 17 octobre. Le PSG ayant reçu le RC Strasbourg à cette date (3-3). Toutefois, le souhait de l'attaquant de 28 ans ne s'est pas réalisé.