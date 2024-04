Surprise, il règle le problème du PSG !

Alexis Brunet

Longtemps critiqué au PSG, Gianluigi Donnarumma semblait avoir progressé dernièrement, et il enchaînait les bonnes performances avec le club de la capitale. Mais face au FC Barcelone, l'Italien a grandement déçu. Pourtant, il va falloir qu'il se remette la tête à l'endroit, car Paris aura besoin de lui pour le match retour. Jérôme Alonzo a justement une petite idée de comment régler le problème du portier parisien.

Face au FC Barcelone, Kylian Mbappé est loin d'avoir sorti le match de sa vie. Le Français n'a pas réussi à se montrer décisif, et il n'a donc pas pu éviter la défaite du PSG, en quart de finale aller de Ligue des champions. Mais le champion du monde 2018 n'est pas le seul à avoir déçu face au Barça. De l'autre côté du terrain, Gianluigi Donnarumma n'a lui aussi pas été exempt de tous reproches.

Alonzo a la solution pour faire progresser Donnarumma

Directement ou indirectement, Gianluigi Donnarumma a été fautif sur les trois buts encaissés par le PSG mercredi soir, face au Barça. Lors du corner qui a trouvé la tête d'Andreas Christensen, pour la troisième réalisation du club espagnol, le portier italien est notamment resté sur sa ligne, permettant tranquillement au Danois de le fusiller à bout portant. Interrogé par L'Équipe , Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG, a soumis une idée pour essayer de faire progresser Donnarumma, avant le match retour. « Si je suis l’entraîneur des gardiens, je lui dis : "Viens, on fait une séance individuelle". Je prends huit jeunes du centre de formation et j’envoie trente centres en feuille morte à droite et trente à gauche, puis à vide sans les jeunes, pour l’obliger à sortir. Il faut casser une culture. (Francesco) Toldo, (Gianluigi) Buffon, (Gianluca) Pagliuca, (Dino) Zoff… les Italiens sont des gardiens qui ne sortent pas. Il faut casser ça pour que ce garçon puisse atteindre le très haut niveau. Tu ne peux pas prendre un but comme il l’a pris mercredi. »

«C’est possible de le remettre à l’endroit pour mardi»