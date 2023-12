Super League : Cristiano Ronaldo débarque, ça va plaire au PSG

La rédaction

Après que la Cour de justice de l’Union européenne a estimé ce jeudi que la FIFA et l'UEFA n'avaient pas le monopole des compétitions de clubs, permettant alors la création de la Super League, le projet a refait surface. Dès lors, de nombreux acteurs du monde du football ont manifesté leur opposition, à l'instar de Cristiano Ronaldo, qui semble rejoindre la position du PSG notamment.

En avril 2021, le monde du football s'est divisé en deux camps : celui des pros Super League et ceux qui se dressent contre cette nouvelle compétition. Alors que le projet s'était peu à peu essoufflé, le débat a refait surface ce jeudi après que la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que la FIFA et l'UEFA n'avaient pas le monopole des compétitions de clubs. Si plusieurs clubs se sont retirés depuis, le FC Barcelone et le Real Madrid restent toujours impliqués dans le projet.

Cristiano Ronaldo est contre la Super League

Et depuis ce jeudi, de nombreuses personnalités liées au football sont sorti du silence pour dénoncer ce projet de Super League. C'est le cas notamment de Cristiano Ronaldo. S'il ne s'est pas exprimé publiquement, l'attaquant d'Al-Nassr a envoyé un message subliminal en aimant la publication du compte Instagram du modeste club monténégrin Fans United Football Club, dans laquelle il critique le projet d'une nouvelle compétition européenne.

Le boss du PSG monte également au créneau