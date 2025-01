Succession de Mbappé au PSG : Giroud débarque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a frappé fort en cette période de mercato hivernal avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia, qui débarque en provenance de Naples pour 75M€. L’attaquant géorgien récupère le numéro 7 de Kylian Mbappé au PSG, et Olivier Giroud débarque dans ce feuilleton en annonçant du lourd avec Kvaratskhelia qu’il a croisé en Serie A.

Déjà ciblé par le PSG lors du dernier mercato estival, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) est donc la grosse recrue de l’hiver au sein du club de la capitale. L’attaquant géorgien débarque en provenance de Naples pour 75M€, et il va même hériter du numéro 7, laissé libre par Kylian Mbappé à son départ libre l’été dernier. Kvaratskhelia vient d’ailleurs également pour remplacer numériquement Mbappé sur le côté gauche de l’attaque du PSG, en concurrence avec Bradley Barcola. Et son recrutement est déjà validé.

« Il me plaît bien »

Olivier Giroud, qui a croisé Kvaratskhelia à plusieurs reprises en Serie A lorsqu’il évoluait au Milan AC, débarque sur ce dossier avec son point de vue. Interrogé dans les colonnes du Parisien, il vante les mérites de la nouvelle recrue du PSG : « Il est assez imprévisible, très fort en un contre un avec cette facilité à éliminer, mais également altruiste. Il me plaît bien et va apporter au PSG par son aptitude à faire marquer et à se montrer, lui-même, décisif », indique Giroud.

« Il a beaucoup de personnalité »

Et Adrien Thomasson s’est également confié sur le style de Kvaratskhelia : « Il est particulier car il a beaucoup de personnalité avec le ballon. Comme Dembélé, il n’a pas peur de rater. Il peut perdre 9 ou 10 duels consécutifs et insister, revenir provoquer son adversaire, voire tenter un tir. Ça dénote aussi d’une très grande confiance en ses moyens. Il a aussi des aptitudes physiques incroyables. Il va vite, il est adroit, puissant. Il réunit tout l’éventail d’un ailier et plus largement d’un joueur offensif moderne ». Le PSG sait donc à quoi s’en tenir avec son nouveau numéro 7, qui tentera de faire oublier Kylian Mbappé.