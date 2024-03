Successeur annoncé de Luis Enrique, il a déjà recalé le PSG

Alexis Brunet

Le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique l'été dernier, pour succéder à Christophe Galtier. Depuis, le coach espagnol étonne parfois par ses méthodes, ou ses choix, à l'image de ce qu'il se passe avec Kylian Mbappé. Certains militent déjà pour un changement d'entraîneur, et le nom de Thiago Motta ressort souvent. Mais l'Italien a déjà dit non au PSG, comme l'a affirmé Marco Materazzi.

Entraîner le PSG n'est pas un travail de tout repos. Christophe Galtier en est le dernier exemple en date. Le Français avait signé un contrat de deux saisons, mais après seulement une année à Paris, ce dernier a été remercié. Les dirigeants parisiens ont donc dû lui trouver un successeur, et c'est Luis Enrique qui a été choisi.

Thiago Motta bientôt au PSG ?

Malgré une grande expérience, Luis Enrique irrite parfois par ses choix. Au micro de l'After Foot , Daniel Riolo n'avait pas hésité à affirmer que l'Espagnol était un entraîneur du passé, et demander à ce qu'il soit remplacé par Thiago Motta. « Thiago Motta ? Je milite pour lui parce que c’est un entraîneur du futur. La moitié de l’Europe le veut. Luis Enrique est un coach du passé, qu’il aille au Barça ».

Mercato - PSG : Mbappé négocie une clause spéciale avec le Real Madrid https://t.co/2GiAuomIZQ pic.twitter.com/FOvoJUou2k — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

Motta a déjà dit non au PSG