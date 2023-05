«Stupide», tensions dans le vestiaire du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À l’image du PSG dimanche face au FC Lorient, Achraf Hakimi a rendu une copie très décevante, et le latéral droit marocain a abandonné ses coéquipiers en écopant de deux cartons jaunes dès la première période. Une attitude « stupide » selon Christophe Galtier qui a piqué son joueur après la rencontre.

Les temps sont décidément très durs au PSG ! La formation de Christophe Galtier a concédé une défaite surprise dimanche, au Parc des Princes, contre le FC Lorient (1-3), en affichant un visage inquiétant. Et l’expulsion d’Achraf Hakimi après seulement 20 minutes de jeu, après avoir écopé de deux cartons jaunes, a particulièrement pénalisé le PSG qui a eu beaucoup de mal sur le plan défensif.

Messi - PSG : La date est enfin fixée https://t.co/Y3Pd15J8fS pic.twitter.com/QWPb9NDK77 — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Galtier en colère

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a d’abord lancé une charge générale envers les joueurs du PSG : « Mon discours ? Ça, je le réserve à mon vestiaire. Je peux vous dire que personne ne peut se satisfaire de son match. Tous sont concernés. Aucun joueur ne peut dire : « J’ai fait mon match ». Nous devons faire plus si nous voulons terminer champions, et surtout rapidement », a confié l’entraîneur du PSG, avant d’évoquer plus spécifiquement l’expulsion d’Achraf Hakimi qui a clairement pénalisé son équipe.

« Un carton très stupide »