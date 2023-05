Mbappé, Messi… Un problème de taille est dévoilé au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battu sur la pelouse du Parc des Princes par le FC Lorient ce dimanche (1-3), le PSG a encore montré un visage inquiétant, encaissant sa neuvième défaite de l'année. Le club de la capitale n’est pas épargné par la critique après sa prestation, et les attitudes de certains joueurs sont particulièrement pointées du doigt.

Le PSG a décidément beaucoup de mal cette saison. Alors que l’on pensait le titre acquis après la victoire contre le RC Lens, le club de la capitale a rechuté face à Lorient (1-3) ce dimanche, sur la pelouse du Parc des Princes. La neuvième défaite en cette année 2023. De quoi permettre à l’OM de recoller à cinq points et de rêver encore un peu secrètement du titre. Le chantier s’annonce très grand cet été, tant les points à améliorer dans l’effectif sont nombreux. De son côté, Robert Pirès pointe du doigt le trio offensif composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, qui empêche selon lui le club de la capitale de pouvoir se rapprocher du niveau de Manchester City, disposant également de moyens colossaux.

Messi - PSG : L’annonce est faite, c’est confirmé https://t.co/scMAndOwSR pic.twitter.com/VO8qPFRzoq — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

« Le PSG a les mêmes moyens que City mais le problème, c'est le casting »

« Ce qui me dérange, c'est les attitudes des joueurs. Quand t'es un joueur, t'as le devoir d'être irréprochable. Et le message doit venir du président et dire l'attitude qu'il faut avoir. Et quand on parle de Paris aujourd'hui, on ne parle que de trois joueurs. Car c'est le marketing. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut tout mettre en oeuvre pour cela : le PSG a les mêmes moyens que City mais le problème, c'est le casting. À City, on s'en fout du marketing, eux ce qu'ils veulent c'est la Ligue des Champions », confie l’ancien international français sur Canal +. Un avis partagé par Habib Beye.

« Il y a certains statuts qui sont indéboulonnables »