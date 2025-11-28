«Stop», le départ d’une star réclamé au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur emblématique de l'ère qataris au PSG, Marquinhos a connu des moments de gloire mais également des galères depuis douze ans au sein du club de la capitale. Et Daniel Riolo rappelle d'ailleurs que nombreux sont les supporters du PSG à avoir réclamé le départ du défenseur central brésilien par le passé.

Marquinhos a disputé mercredi soir contre Tottenham en Ligue des Champions (victoire 5-3) son 500e match sous les couleurs du PSG, lui qui est présent au club depuis l'été 2013. Un cap symbolique pour le défenseur central brésilien de 31 ans, qui n'a pourtant pas eu que des périodes heureuses au sein du club de la capitale, qui a notamment beaucoup été critiqué après certaines éliminations marquantes du PSG en Ligue des Champions par le passé.

Riolo et la légende Marquinhos Au micro de l'After Foot sur RMC Sport après le match, Daniel Riolo a rendu hommage au capitaine du PSG : « Beaucoup de pas bon avant enfin la consécration. C’est une légende, il a battu le fameux record, moi pendant des années c’était Pilorget, Pilorget. Marquinhos est devenu une légende du club, il a tous les records », a-t-il d'abord confié, avant de rappeler que de nombreux supporters du PSG avaient réclamé le départ de Marquinhos par le passé.