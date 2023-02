«Silence total» : Messi en guerre avec une star du vestiaire, la folle révélation venue d’Espagne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son départ du FC Barcelone semblait impossible, Lionel Messi a bien quitté la Catalogne à l’été 2021, son club n’ayant pas les moyens de le conserver. La Pulga évolue désormais au PSG et pourrait bientôt renouveler son bail. Un changement majeur dans la carrière du septuple Ballon d’Or qu’aurait vu d’un bon œil Gerard Piqué, de quoi créer un grand malaise entre les deux anciens coéquipiers.

À l’été 2021, l’impensable se réalisait en Catalogne. Arrivant au terme de son contrat, Lionel Messi quittait le FC Barcelone alors que le renouvellement de son bail était pourtant dans les tuyaux. De retour à la présidence du club culé, Joan Laporta avait fait de la prolongation de Messi l’une de ses promesses de campagne, mais la situation financière du Barça l’a empêché de tenir parole. Lionel Messi a donc pris le chemin du PSG, tandis que la formation blaugrana a appris à vivre sans sa star. Un départ qui avait ému aux larmes Lionel Messi et bon nombre de supporters du FC Barcelone, mais tous n’auraient pas vu d’un mauvais œil cette sortie.

Rupture totale entre Messi et Piqué ?

Depuis le départ de Lionel Messi, la relation entretenue entre l’attaquant argentin et Gerard Piqué fait énormément parler. Alors que les deux joueurs ont écrit les plus belles pages de l’histoire du FC Barcelone ensemble, le défenseur aurait poussé en interne pour voir Messi plier bagage. « Tu es tellement faux et sans vergogne, que non seulement tu n'as pas pleuré (après le départ de Messi, NDLR), mais tu as dit au médiocre Joan Laporta que s'il voulait construire une équipe gagnante, il devait vendre Leo Messi , pestait en mai 2022 un proche de la famille Messi sur Instagram . Ce même Leo Messi qui t'a sauvé de Saragosse alors que personne ne voulait de toi parce que tu étais rancunier, envieux et un mauvais coéquipier. »



Une sortie venant alors confirmer les précédentes informations divulguées par la presse espagnole. El Pais avait notamment révélé quelques mois auparavant que Gerard Piqué aurait effectivement incité Joan Laporta à ne pas prolonger Lionel Messi afin d’assainir les finances du Barça. « Sans Leo, la question du fair-play financier est réglée », aurait indiqué en substance le neo-retraité. Une histoire expliquée en détail par le journaliste Juan Irigoyen.

« Messi écrit en lettres capitales le mot ‘Judas’ »