Signature XXL à Paris, le PSG jubile !

Depuis plusieurs années, le PSG enchaîne les différents accords au niveau du sponsoring. Mais ce jeudi, c’est un nouveau partenariat que le club parisien a officialisé. En effet, WeTrade, plateforme de trading en ligne, s’est associée avec Paris jusqu’en 2028. De quoi ravir Richard Heaselgrave, directeur des revenus du PSG.

Un nouvel accord au PSG ! Ce jeudi matin, le club de la capitale a officialisé son association avec la plateforme de trading en ligne WeTrade. Une signature jusqu’en 2028, et qui a été communiquée directement sur le site des champions d’Europe. « Le Paris Saint-Germain et WeTrade sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat mondial pluriannuel, qui s'étendra jusqu'en 2028. Cette collaboration réunit l'un des clubs de football les plus emblématiques et les plus performants au monde avec une plateforme de trading en ligne CFD et Forex innovante et leader, unies par des valeurs communes d'excellence, d'innovation et d'ambition mondiale », annonce le PSG.

WeTrade fier de sa collaboration avec le PSG « WeTrade est honoré d'avoir été choisi par le Paris Saint-Germain comme partenaire officiel. En tant que marque mondiale, nous comprenons l'importance d'investir dans l'excellence, l'innovation et l'autonomisation. Le nom WeTrade est synonyme de services exceptionnels et de produits innovants qui donnent les moyens d'agir aux traders du monde entier. Ce partenariat ne manquera pas de renforcer encore davantage cette image. Nous sommes impressionnés par le Paris Saint-Germain et son riche héritage de succès. Ce partenariat est une combinaison parfaite, et nous sommes impatients de le lancer et d'en faire une collaboration gagnante », affirme de son côté George Miltiadou, directeur général de l’entreprise.