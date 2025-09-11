Signature avec le PSG : Mbappé confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, Kylian Mbappé a évoqué la victoire du PSG en Ligue des Champions seulement quelques mois après son départ du Real Madrid. Et l'attaquant français en profite pour rappeler qu'il aurait pu aller au sein du club merengue plus tôt dans sa carrière, avant de finalement privilégier une prolongation de contrat avec le PSG en 2022.

En mai 2022, et alors que son contrat arrivait initialement à expiration, Kylian Mbappé avait finalement décidé de snober le Real Madrid pour signer une prolongation de contrat in-extremis avec le PSG. L'attaquant de l'équipe de France avait finalement quitté le Parc des Princes deux ans plus tard pour prendre la direction du club merengue, et le PSG soulevait la Ligue des Champions quelques mois seulement après son départ. Mais dans les colonnes de L'EQUIPE, Mbappé assure qu'il ne regrette rien, et confirme qu'il avait la possibilité de signer au Real Madrid encore plus tôt dans sa carrière.

« J'aurais pu y aller plus tôt... » « Le seum pour la Ligue des Champions du PSG ? J'ai des amis dans l'équipe et ceux qui me connaissent savent que l'amitié, c'est important pour moi. Tu ne peux pas cracher sur une équipe où il y a tes amis, même si ça n'avait pas été le PSG. Mon histoire était terminée et je suis parti sans regrets. Même les choses que j'ai mal faites font partie de mon histoire. Quand j'y jouais, on a été très proches du but, on a fait deux demi-finales, une finale. On n'a pas gagné et mon temps est passé. Le Real m'appelle, ça a toujours été mon rêve, j'aurais pu y aller plus tôt... », indique Mbappé.