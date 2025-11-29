Séparation : La femme de Marquinhos s’interroge !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marié à Marquinhos depuis juin 2016, Carol Cabrino a été la témoin privilégiée de l’évolution de sa carrière au sein du PSG depuis douze ans. Et elle avoue s’être régulièrement interrogée sur la possibilité d’une séparation avec le PSG au fil des années…

Dans un large entretien accordée au Parisien jeudi soir, Carol Cabrino, l’épouse de Marquinhos, évoque sans détour l’avenir du capitaine du PSG dont le contrat court jusqu’en 2028 au Parc des Princes. Très attachée au club au même titre que son mari, elle avoue néanmoins avoir parfois interrogé son mari sur son avenir et se livre sur cette séparation avec le PSG qui finira par arriver un jour.

« Je lui pose des questions sur la suite » « Parfois je lui pose des questions sur la suite… Sa tête est à Paris et nulle part ailleurs. Il se sent tellement bien au PSG. Le fait de partager ce moment avec les enfants, ça change tout. On a fondé notre famille à Paris. On a tout construit ici. Quand je parle avec quelqu’un, je me sens vraiment parisienne. Notre quatrième enfant va arriver. C’est pour ça que Paris est spécial pour nous. Le PSG et Paris, c’est toute notre vie », confie l’épouse de Marquinhos sur sa situation actuelle au PSG et son avenir.