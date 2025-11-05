«Scène horrible» au PSG : La panique est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une scène que redoutaient tous les fans du PSG. Mardi soir lors du choc contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi est sorti en larmes après un tacle très appuyé de Luis Diaz. Une situation qui sème la panique au Maroc à quelques semaines de la CAN qui sera organisée par les Marocains.

Sorti sur blessure après un violent tacle de Luis Diaz mardi soir, Achraf Hakimi devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un gros coup dur pour le PSG, mais également pour le Maroc qui pourrait être privé de son joueur majeur pour la CAN qui se déroulera sur ses terres à partir du 21 décembre. Par conséquent, toute la presse marocaine est en état d'alerte ce mercredi.

La blessure d'Hakimi fait trembler le Maroc « Achraf Hakimi sort blessé, le Maroc retient son souffle », titre par exemple 360 Sports qui revient sur cette « soirée cauchemardesque » au Parc des Princes : « Achraf Hakimi a dû quitter ses coéquipiers prématurément face au Bayern Munich. Peu avant la pause, le latéral marocain a été violemment percuté par Luis Diaz, auteur d’un tacle dangereux à deux pieds. Le joueur munichois, logiquement expulsé pour ce geste, a laissé Hakimi au sol, criant de douleur. Sa jambe, prise en tenaille, a plié sous le choc.Le défenseur parisien est resté de longues minutes allongé avant de quitter la pelouse, soutenu par les soigneurs et les membres du staff. Cette blessure suscite une vive inquiétude à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations que le Maroc accueillera à domicile. »